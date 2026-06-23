صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکوڑی شیر غازی قبرستان جوہڑ بن گیا‘انتظامیہ تماشائی

  • گوجرانوالہ
چکوڑی شیر غازی قبرستان جوہڑ بن گیا‘انتظامیہ تماشائی

مناسب نکاسی آب کے فقدان اور دیگر انتظامی مسائل کے باعث پانی داخل

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )چکوڑی شیر غازی قبرستان جوہڑ بن گیا،انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ۔ نواحی گاؤں چکوڑی شیر غازی میں واقع قبرستان گندے پانی میں ڈوب کر عملاً جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے جبکہ متعلقہ اداروں کی خاموشی اہلِ علاقہ کیلئے تشویش کا باعث بن گئی ہے ، قبرستان کا تقریباً پورا رقبہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ گندے پانی، کائی اور کچرے نے مقدس مقام کو جوہڑ بنا دیا ،مقامی لوگوں کاکہناہے کہ ماضی میں جوہڑ قبرستان کے ساتھ مگر الگ جانب واقع تھا تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اردگرد زمینوں کی فروخت، مناسب نکاسی آب کے فقدان اور دیگر انتظامی مسائل کے باعث پانی قبرستان میں داخل ہوتا گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ قبرستان ہی جوہڑ بن چکا ہے۔

اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کی متعدد بار نشاندہی کی جا چکی ہے لیکن تاحال کوئی مؤثر اقدام سامنے نہیں آیا۔ شہریوں کے مطابق قبرستان کی موجودہ حالت نہ صرف مرحومین کے لواحقین کیلئے باعثِ اذیت ہے بلکہ قبرستان کے تقدس اور احترام کے حوالے سے بھی افسوسناک ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گجرات، اسسٹنٹ کمشنر ، محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے ، قبرستان سے پانی کے نکاس کا مستقل انتظام کیا جائے اور مقدس مقام کو مزید بربادی سے بچانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نہروں، راجباہوں، نالوں میں نہانے کے واقعات سختی سے روکنے کا فیصلہ

سرکاری املاک کی نشاندہی اور نیلامی سے متعلق امور کا جائزہ

محرم الحرام کے سلسلے میں فلیگ مارچ کا انعقاد

پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جائے ڈپٹی کمشنر بھکر

ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن کا کوٹ مومن میں زیرِ تعمیر لیڈیز بار روم کا دورہ

بی ایس پروگرامز کے الحاق کی منظوری کے لئے ٹیم کاگورنمنٹ کالج خواتین بھاگٹانوالہ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس