صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر سٹار بزنس گروپ چیمبر الیکشن میں بھرپور حصہ لے گا:ارشاد اللہ سندھو

  • گوجرانوالہ
سپر سٹار بزنس گروپ چیمبر الیکشن میں بھرپور حصہ لے گا:ارشاد اللہ سندھو

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سپر سٹار بزنس گروپ چیمبر الیکشن میں بھرپور حصہ لے گا ان خیالات کا اظہار صدر سپر سٹار بزنس گروپ چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ ارشاد اللہ سندھو نے گوجرانوالہ جم خانہ میں مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

انہوں نے کہا کہ آئندہ ہونے والے الیکشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گوجرانوالہ میں سپر سٹار بزنس گروپ حمایتی بزنس مینوں صنعتکاروں اور تاجروں کے اتحاد سے ایگزیکٹو ممبر کی سیٹ پر مشترکہ طور پر متفقہ امیدوار دے گا جس کا بھرپور الیکشن لڑیں گے اور کامیابی حاصل کرینگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال کی سی ٹی سکین مشین دوبارہ خراب، سینکڑوں مریض مشکلات سے دوچار

عشرہ محرم: فوج، پولیس، انتظامیہ کا مشترکہ فلیگ مارچ

یوم عاشور تک امن و امان کا قیام اولین ترجیح :مسرت جبیں

محرم الحرام کنٹرول روم کا دورہ،مانیٹرنگ جاری:ڈپٹی کمشنر

استحکامِ پاکستان کانفرنس، امن و بھائی چارے کے فروغ پر زور

سرکاری کالونی میں کھڑی موٹر سائیکل چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس