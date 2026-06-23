صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ آبپاشی کا قادر آباد بیراج کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ آبپاشی کا قادر آباد بیراج کا دورہ

بیراج کی آپریشنل کارکردگی اور سیلابی سیزن کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )ایڈیشنل سیکرٹری (ایڈمن)محکمہ آبپاشی پنجاب نے چیف انجینئر فیصل آباد زون اور سپرنٹنڈنگ انجینئر قادر آباد سرکل کے ہمراہ قادر آباد بیراج کا دورہ کیا، انہوں نے بیراج کی آپریشنل کارکردگی اور سیلابی سیزن کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران متعلقہ افسروں کو قادر آباد بیراج کی موجودہ آپریشنل صورتحال، پانی کے بہاؤ، حفاظتی اقدامات اور انتظامی امور کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بیراج کی کارکردگی، دریا کے پانی کے انتظام اور آئندہ مون سون و ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے کیے جانے والے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔

بعد ازاں ایڈیشنل سیکرٹری آبپاشی پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام نے سیلاب سے متاثرہ مقامات پر جاری بحالی و مرمتی کاموں کا موقع پر معائنہ کیا اور تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسر وں کو کام کے معیار اور رفتار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر فیلڈ فارمیشنز اور محکمہ آبپاشی کے اہلکاروں کو آئندہ سیلابی سیزن کے پیش نظر مکمل تیاری، بروقت ردعمل اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تمام ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ افسر وں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور آبی تنصیبات کی سلامتی کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال کی سی ٹی سکین مشین دوبارہ خراب، سینکڑوں مریض مشکلات سے دوچار

عشرہ محرم: فوج، پولیس، انتظامیہ کا مشترکہ فلیگ مارچ

یوم عاشور تک امن و امان کا قیام اولین ترجیح :مسرت جبیں

محرم الحرام کنٹرول روم کا دورہ،مانیٹرنگ جاری:ڈپٹی کمشنر

استحکامِ پاکستان کانفرنس، امن و بھائی چارے کے فروغ پر زور

سرکاری کالونی میں کھڑی موٹر سائیکل چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس