صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باغبانپورہ میں نوجوانوں پر فائرنگ کرنے والا ٹک ٹاکر گرفتار

  • گوجرانوالہ
باغبانپورہ میں نوجوانوں پر فائرنگ کرنے والا ٹک ٹاکر گرفتار

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)پولیس نے گھور کر دیکھنے پر فائرنگ کرنیوالے ٹک ٹاکر کو گرفتار کرلیا۔

تھانہ باغبانپورہ کے علاقہ میں گزشتہ رات ٹک ٹاکر عمر جٹ نے گھورنے پر کالج روڈ پر بیٹھے نوجوانوں پر فائرنگ کر دی جبکہ فائرنگ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آگئی ، پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ ادھر یہ بھی معلوم ہے کہ ملزم نے فائرنگ کے بعد اپنا موبائل فون دوست کو دے کر پشاور بھیج دیا تاکہ اس کی لوکیشن گوجرانوالہ کی نہ آئے لیکن پولیس نے دھلے کے علاقے سے گرفتار کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میٹرو بس منصوبہ: یوٹیلیٹی سروسز کی منتقلی 15 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایات

ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

حکومتی اہداف کے حصول میں غفلت برداشت نہیں:انور علی

ترقی کیلئے عملی تحقیق اور جدت کی ضرورت ہے :فاروق یوسف

مویشی پال حضرات کو معیاری سہولیات ترجیح : ڈاکٹر حیدر

شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن