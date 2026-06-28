صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے چناب پر چھاپہ، نہانیوالے متعدد افراد کو وارننگ دیکر چھوڑ دیا گیا

  • گوجرانوالہ
دریائے چناب پر چھاپہ، نہانیوالے متعدد افراد کو وارننگ دیکر چھوڑ دیا گیا

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر کا پیرا فورسز کے ہمراہ دریائے چناب پر چھاپہ، نہانے والے متعدد افراد کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔

وزیرآباد میں ممکنہ حادثات کی روک تھام اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نے پیرا فورسز اور متعلقہ عملے کے ہمراہ دریائے چناب کے مختلف مقامات پر اچانک کارروائی کرتے ہوئے دریا میں نہانے والے افراد کے خلاف ایکشن لیا۔ فیملیز کے ہمراہ نہانے کے لیے آنے والے افراد سمیت بڑی تعداد کو تحویل میں لیا گیا۔ بعد ازاں انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دریاؤں، نہروں اور دیگر غیر محفوظ مقامات پر نہانے سے مکمل اجتناب کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال میں پینے کے پانی کا بحران

فیصل آباد ڈویژن : 1528 جلوس، 4402 مجالس اختتام پذیر

ڈپٹی کمشنر عائشہ اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید کا کنٹرول روم کا دورہ

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : عمر میلہ

عاشورہ کا پُرامن انعقاد ، ڈی سی جھنگ کا اداروں کو خراج تحسین

محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل