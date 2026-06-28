صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریگیڈیئر کاشف، ڈی سی عبدالرزاق ودیگرکا عاشور کے جلوسوں کادورہ

  • گوجرانوالہ
بریگیڈیئر کاشف، ڈی سی عبدالرزاق ودیگرکا عاشور کے جلوسوں کادورہ

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر کاشف، رینجرز کے کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر علی ،وزیراعلیٰ کی کوآرڈنیٹر ایم این اے سائرہ افضل تارڑ، ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق ، ڈی پی او فواداحمد ، تہور حسین تارڑنے حافظ آباد سٹی اور پنڈی بھٹیاں میں نکالے جانے والے عاشور کے جلوسوں کا دورہ کیااور سکیورٹی ودیگرسہولیات کا جائزہ لیا۔

پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر کاشف، رینجرز کے کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر علی ،وزیراعلیٰ کی کوآرڈنیٹر ایم این اے سائرہ افضل تارڑ، ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق ، ڈی پی او فواداحمد ، تہور حسین تارڑنے حافظ آباد سٹی اور پنڈی بھٹیاں میں نکالے جانے والے عاشور کے جلوسوں کا دورہ کیااور سکیورٹی ودیگرسہولیات کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال میں پینے کے پانی کا بحران

فیصل آباد ڈویژن : 1528 جلوس، 4402 مجالس اختتام پذیر

ڈپٹی کمشنر عائشہ اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید کا کنٹرول روم کا دورہ

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : عمر میلہ

عاشورہ کا پُرامن انعقاد ، ڈی سی جھنگ کا اداروں کو خراج تحسین

محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل