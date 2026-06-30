صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے :ارحم باجوہ

  • گوجرانوالہ
خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے :ارحم باجوہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ارحم ادریس باجوہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔۔۔

 پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کرکے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جائے ،عالمی سطح پر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے تناسب سے پاکستان میں بھی قیمتوں میں کمی ناگزیر ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم از کم 60 روپے فی لیٹر تک کمی کی جائے تاکہ مہنگائی کے دباؤکے شکار عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگاسیوریج منصوبے کے تحت مزید نئی کھدائی فوری طور پر روکنے کا حکم دیدیا گیا

انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری بورڈ سرگودھا کا بجٹ منظور

آر پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر خوشاب کاسرکاری زمینوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ایریاز کا دورہ

4 میڈیکل سٹوروں کے مالکان کووارننگ 10کیس ڈرگ کورٹ فیصل آباد ریفر

مختار بھرتھ سے لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس