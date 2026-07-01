صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں سے صنعتکاروں کو مشکلات کا سامنا‘سعد عرفانی

  • گوجرانوالہ
ترقیاتی منصوبوں سے صنعتکاروں کو مشکلات کا سامنا‘سعد عرفانی

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹر ی کے سینئر نائب صدرسعد جمیل عرفانی نے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے باعث بڑھتے ٹریفک دباؤ اور صنعتکاروں کو درپیش معاشی مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

اپنے بیان میں سعد جمیل عرفانی نے کہا کہ گوجرانوالہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا اہم مرکز ہے جہاں ہزاروں صنعتی یونٹس ملکی معیشت میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی صنعتی اسٹیٹس گنجان آباد علاقوں میں ہونے کے باعث فیکٹریوں تک خام مال کی ترسیل اور تیار مصنوعات کی سپلائی مکمل طور پر مال بردار گاڑیوں پر منحصر ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہر میں جاری سڑکوں کی تعمیر کے باعث ٹریفک دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ متبادل انتظام کے بغیر بھاری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی اور جرمانوں نے صنعتکاروں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ اس صورتحال سے پیداوار اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔انہوں نے ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جامع متبادل ٹریفک پلان بنایا جائے تاکہ صنعتی مال بردار گاڑیوں کی بلا رکاوٹ آمدورفت یقینی بنائی جا سکے اور گوجرانوالہ کی صنعت کا پہیہ رواں رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شدید گرمی اور حبس میں گھنٹوں بجلی غائب کاروبار تباہ،لوگوں کا باہر نکلنے سے گریز

پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشتگر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی تسنیم ا حمد قریشی

عید پر اعلی ٰ کارکردگی ،محکموں کے افسران و اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم

اینٹی وہیکل لفٹنگ ٹیم میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم

پنجاب کالج خوشاب میں طلبہ کے لیے ٹریفک آگاہی لیکچر

شفاف طرزِ حکمرانی اور مسائل کا حل یقینی بنایا جا رہا ،اے سی

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر