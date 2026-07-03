صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی میڈیکل رپورٹ ،شہری کیخلاف کارروائی ،3 افراد پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
جعلی میڈیکل رپورٹ ،شہری کیخلاف کارروائی ،3 افراد پر مقدمہ

ملز موں نے بے بنیاد مقدمہ درج کروایا،تحقیقات میں رپورٹ جعلی ثابت

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جعلی میڈیکل رپورٹ بنوا کر شہری پر مبینہ بوگس قانونی کارروائی کروانے والے تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں مجید نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر جعلی اور بوگس میڈیکل رپورٹ تیار کروا کے ان کے خلاف مبینہ بے بنیاد مقدمہ درج کروا دیا۔ بعد ازاں تحقیقات میں میڈیکل رپورٹ جعلی ثابت ہونے پر ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ جن کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈولفن فورس کی 6 ماہ میں کارروائیاں ، 160 سے زائد اشتہاری گرفتار، ناجائز اسلحہ برآمد

روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، انسداد گداگری مہم تیز کرنے کا فیصلہ

غیر محفوظ مین ہولز ،ڈویلپر کیخلاف مقدمہ ہوگا: ڈی جی ایف ڈی اے

یورپی یونین وفد کا واسا کسٹمر ریلیشنز سنٹر کا دورہ، کارکردگی کو سراہا

ریونیو عوامی خدمت سروسز کا دوسرا روز، عوامی مسائل سنے

قومی بیج و زرعی بایوٹیکنالوجی پالیسی 2025 پر مشاورتی اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ