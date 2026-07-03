صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معالج اور مریض کا مضبوط رشتہ صحت یابی کی بنیاد :زاہد علوی

  • گوجرانوالہ
معالج اور مریض کا مضبوط رشتہ صحت یابی کی بنیاد :زاہد علوی

درست تشخیص ، بہترین دوائی کا انتخاب مریض کی صحت کیلئے جدوجہد کو مزید مضبوط بناتا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )یونین کونسل اگوکی کے سماجی رہنما زاہد علوی نے ڈاکٹروں کے عالمی دن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ معالج اور مریض کا مضبوط رشتہ صحت یابی کی بنیاد ہے ۔ڈاکٹرز معاشرے کا انتہائی اہم اور قابلِ احترام طبقہ ہیں جو اپنی شبانہ روز محنت خدمت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں انکی بدولت مریض اور معالج کے درمیان اعتماد ہمدردی اور خلوص پر مبنی مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک مریض اپنے معالج سے اس قدر ذہنی طور پر جڑ جاتا ہے کہ اسکی رہنمائی اور مشاورت کے بغیر اسے مکمل ذہنی سکون میسر نہیں آتا۔ زاہد علوی نے کہا کہ ڈاکٹرز صرف ادویات تجویز کرنے تک محدود نہیں بلکہ انکی مؤثر کونسلنگ بہتر رہنمائی مثبت مشورے ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی سے متعلق تجاویز مریض کی صحت یابی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں درست تشخیص اور بہترین دوائی کا انتخاب مریض کی صحت و تندرستی کیلئے کی جانیوالی جدوجہد کو مزید مضبوط بناتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تعلیم یافتہ بیٹیاں قوم کا فخر اور ملک کا روشن مستقبل ہیں، گورنر

مختلف علاقوں میں کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب

کے سولر اورچینی گروپ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

طلبا شارٹ کٹ چھوڑ کر مسلسل محنت کو شعار بنائیں ، حنیف گوہر

آن لائن منشیات فروش گرفتار

کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ