صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گستاخانہ خاکے نشر کرنے پر سخت کارروائی کی جائے :تحصیل بار

  • گوجرانوالہ
گستاخانہ خاکے نشر کرنے پر سخت کارروائی کی جائے :تحصیل بار

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) تحصیل بار ایسوسی ایشن کے صدر اظہر امتیاز کھرل، ابوذر مہدی اور جنرل سیکرٹری سہیل رسول گجر نے نجی نیوزچینل کی جانب سے گستاخانہ خاکے نشر کئے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ذمہ داران کیخلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات سے عوام کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں اسلئے حکومت فوری نوٹس لے کر ذمہ دار افراد کیخلاف قانونی کارروائی کرے ، آزادی اظہار کی آڑ میں کسی بھی مذہب یا مقدس شخصیات کی توہین قابل قبول نہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ملتان وہاڑی روڈ پر گرین کوریڈور منصوبہ جلد مکمل کرنے کا ہدف

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح:ڈپٹی کمشنر

پارکس میں صفائی ستھرائی کومزید بہتر بنایا جائے :ڈپٹی کمشنر

ضلع خانیوال میں گرین پراپرٹی سرٹیکیٹ کا اجرا شروع

جشن ضلع وہاڑی ،خورشید انور کے ایصال ثواب کیلئے محفل نعت

میپکو نے ٹرانسمیشن لائن منصوبہ کامیابی سے مکمل کرلیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ