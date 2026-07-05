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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پولیس دعویٰ پرکوئی جائیداد مال مقدمہ نہیں بن سکتی:ہائیکورٹ
رضا ڈار پر فراڈ کا الزام، ثابت کرنا ناممکن : نجم سیٹھی
پاکستانی قیادت عزت سمیٹ رہی، مودی ہر جگہ رسوا:عظمیٰ
برطانوی میڈیا کے مودی کو مختلف ممالک سے ملنے والے غیرملکی اعزازات پر سوالات
بجلی اصلاحات سے نقصانات نمایاں کم ہوئے : اویس لغاری
پنجاب حکومت غیر ملکی خواتین واقعہ کے ذمہ داروں کو سزا یقینی بنائے ، مانڈوی والا
تازہ ترین
ایران کی وزارت انٹیلی جنس کا شہید آیت اللہ خامنہ ای کے خون کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار
دورۂ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کیلئے قومی ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان، بابر اعظم کپتان مقرر
امریکا آج دنیا بھر میں امید کی کرن، اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے: ڈونلڈ ٹرمپ
عباس عراقچی سے حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات، حمایت جاری رکھنے کا اعادہ
یمن کے قریب بحیرہ احمر میں مال بردار جہاز پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ
آج کے کالمز
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
مضبوط پاکستان
رشید صافی
العطش العطش
عمران یعقوب خان
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل
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