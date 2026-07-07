صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیشت ، ملکی سلامتی اور استحکام کیلئے عمران خان کی رہائی ناگزیر :ناصر چیمہ

  • گوجرانوالہ
معیشت ، ملکی سلامتی اور استحکام کیلئے عمران خان کی رہائی ناگزیر :ناصر چیمہ

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے ناصر چیمہ نے مرکزی دفتر میں ملاقات کیلئے آنے والے علاقہ معززین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت امن سلامتی خوشحالی کیلئے عمران خان کی رہائی ناگزیر ہے۔۔۔

 وہ ہی مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ملک کو مشکلات کے بھنور سے نکال سکتے ہیں ملکی ترقی خوشحالی صرف مسلط شدہ حکمران ٹولے سے جان چھڑانے میں ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب تک یہ بے حس حکمران مسلط رہیں گے ملک میں امن ،ترقی خوشحالی ناممکن ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سہولت بازار مدینہ ٹائون کیس: ملازمین کی مبینہ ملی بھگت ثابت، برطرفی، ریکوری کی سفارش

ایکسائزآفس میں مبینہ کرپشن، جعلی ٹیکس چالان

فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ اجلاس میں اہم فیصلے

جماعت اسلامی ہی عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی: سعید احمد خان

صومالی وفد کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ، تعاون بڑھانے پر اتفاق

ڈی جی ایف ڈی اے کی سابق ڈی سی کے اعزاز میںتقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس