صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او سیالکوٹ کی جانب سے شہریوں کی شکایات کے ازالہ کے احکامات

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او سیالکوٹ کی جانب سے شہریوں کی شکایات کے ازالہ کے احکامات

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ دوست محمد نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت دفتر میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسر وں کو میرٹ کی بنیاد پر فوری ازالہ کے احکامات جاری کئے۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کیپٹن (ر) دوست محمدنے کہا ہے کہ آئی جی پنجاب عبدالکریم کے ویژن کے مطابق شہریوں کو انصاف کی فراہمی اور انکی مشکلات کا بروقت ازالہ پنجاب پولیس کی اولین ترجیح اور نصب العین ہے اس سلسلہ میں شہریوں کودرپیش مسائل کے فوری ازالہ کیلئے بلا تفریق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا جارہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سہولت بازار مدینہ ٹائون کیس: ملازمین کی مبینہ ملی بھگت ثابت، برطرفی، ریکوری کی سفارش

ایکسائزآفس میں مبینہ کرپشن، جعلی ٹیکس چالان

فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ اجلاس میں اہم فیصلے

جماعت اسلامی ہی عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی: سعید احمد خان

صومالی وفد کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ، تعاون بڑھانے پر اتفاق

ڈی جی ایف ڈی اے کی سابق ڈی سی کے اعزاز میںتقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس