صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیوں کے تعلیمی حق پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا:سعید بھلی

  • گوجرانوالہ
بچیوں کے تعلیمی حق پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا:سعید بھلی

عوام اور وکلا طالبات کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینگے :وفد سے گفتگو

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سعید احمد بھلی نے کہا کہ سیالکوٹ کی بچیوں کے تعلیمی حق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، سیالکوٹ کے عوام اور وکلا برادری طالبات کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس مقصد کیلئے ہر ممکن کردار ادا کریں گے ۔ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ ودیگر عہدیدار اور پوری وکلا برادری گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کے ساتھ ہر سطح پر کھڑی ہے اور طالبات کے تعلیمی حقوق کے تحفظ کیلئے ہر ممکن قانونی اور آئینی اقدام کرے گی۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے آل سٹاف ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کے وفد سے بار لائبریری میں امام بی بی کیمپس کی اراضی کے تحفظ کے لیے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفد کی قیادت پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواز منج نے کی۔ وفد نے امام بی بی کیمپس کی اراضی کے تحفظ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وکلا برادری سے بھرپور تعاون اور حمایت کی اپیل کی۔ اس موقع پر صدر سیالکوٹ بار ایسوسی ایشن سعید احمد بھلی نے وفد کو تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کی اراضی صرف اور صرف تعلیمی مقاصد کیلئے وقف ہونی چاہیے اور اسے کسی دوسرے مقصد کیلئے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر یونیورسٹی کی اراضی واپس نہ کی گئی تو وکلا برادری بھرپور قانونی اور جمہوری تحریک چلانے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہرمیں337خطرناک عمارتیں ،موثر اقدامات نہ ہوسکے

پیرا فورس ایکٹ،4نئے قوانین شامل، شکایات کا سلسلہ جاری

میو ہسپتال شعبہ کارڈیالوجی کا کولنگ سسٹم خراب، انجیوگرافی تعطل کا شکار

گھروں میں قائم ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹریشن سے استثنیٰ کی تجویز

چھوٹے اضلاع میں بھی الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاری

15اگست تک کھدائی پر مکمل پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس