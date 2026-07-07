صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’قانون سازی میں خامیاں ‘پارلیمانی نگرانی کے تقاضے ‘‘

  • گوجرانوالہ
’’قانون سازی میں خامیاں ‘پارلیمانی نگرانی کے تقاضے ‘‘

قوانین پر عملدرآمد سے جمہوری طرزِ حکمرانی مضبوط ہوگا :نو شین افتخار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ر کن قومی اسمبلی و چیئرپرسن سٹینڈنگ کمیٹی قومی ورثہ و ثقافت و صدر ینگ پارلیمنٹیرینز فور م سیدہ نوشین افتخارنے کہا ہے کہ شواہد پر مبنی قانون سازی کے فروغ اور بعد از قانون سازی کے جائزے کو پارلیمانی نگرانی کا مستقل اور مؤثر حصہ بنانے کیلئے فورم اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بعد از قانون سازی کے جائزے کو قانون سازی کے عمل میں مؤثر انداز میں شامل کرنے سے قوانین پر بہتر عملدرآمد، عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری اور جمہوری طرزِ حکمرانی کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شعور فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن اینڈ اویئرنس ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ورکشاپ سے پارلیمانی امور کے ماہر ظفر اﷲ خان نے \"قانون سازی میں خامیاں اور نفاذ\" اور \"پارلیمانی نگرانی کے بنیادی تقاضے \" کے عنوان سے دو تکنیکی سیشنز کا انعقاد کیا۔ ان سیشنز میں قانون سازی میں موجود خامیوں اور نفاذ کے چیلنجوں کی نشاندہی پر توجہ مرکوز کی گئی جس میں انسانی حقوق سے متعلق قانون سازی کو بطور کیس سٹڈی خصوصی اہمیت دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر سے تبدیل اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن سے الوداعی ملاقات

آر پی او آفس میں روزانہ کی بنیاد پرکھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات

بجٹ میں عوامی فلاح کیلئے نمایاں فنڈز رکھے گئے: ملک احمد

پیرا فورس کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا ٹیم کے ہمراہ داؤدخیل کا دورہ

سرکاری اراضی پر قائم کی گئی تجاوزات کو ہٹا دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس