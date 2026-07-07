صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت نے پانی روکا تو اقدام جنگ تصور ہوگا : خرم دستگیر

  • گوجرانوالہ
بھارت نے پانی روکا تو اقدام جنگ تصور ہوگا : خرم دستگیر

وزرا کے بیانات سے واضح کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے جیسے الفاظ بین الاقوامی انسانی قانون کی رو سے انتہائی سنگین نوعیت رکھتے ہیں کیونکہ کسی ملک کی کروڑوں آبادی کو پانی سے محروم کرنا اجتماعی سزا اور غیر انسانی اقدام کے زمرے میں آتا ہے ،بھارت سندھ طاس معاہدے کو صرف معطل کرنے کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کی حکمت عملی پاکستان کو پانی سے محروم کرنے ،دباؤ میں لانے اور اجتماعی سزا دینے پر مبنی ہے لیکن اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی تو یہ محض معاہدے کی خلاف ورزی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف اقدام جنگ تصور ہوگا۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے انتخابی حلقہ سول لائن میں سابق کونسلر حارث علیم انصاری کی رہائشگاہ پر مسلم لیگی کارکنوں اور اہل علاقہ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مسلسل ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے ۔پہلے بھارتی آبی وسائل کے وزیر نے اعلان کیاکہ دریائے سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی پاکستان نہیں جانے دیا جائے گا،اس کے بعد بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے یہ بیان دیا کہ سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا اور پاکستان کے پانی کو روکنے کی بات کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہرمیں337خطرناک عمارتیں ،موثر اقدامات نہ ہوسکے

پیرا فورس ایکٹ،4نئے قوانین شامل، شکایات کا سلسلہ جاری

میو ہسپتال شعبہ کارڈیالوجی کا کولنگ سسٹم خراب، انجیوگرافی تعطل کا شکار

گھروں میں قائم ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹریشن سے استثنیٰ کی تجویز

چھوٹے اضلاع میں بھی الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاری

15اگست تک کھدائی پر مکمل پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس