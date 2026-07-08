صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کیلئے ہراسگی سے پاک ورک پلیس کے حوالے سے آگاہی

  • گوجرانوالہ
خواتین کیلئے ہراسگی سے پاک ورک پلیس کے حوالے سے آگاہی

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )دفتر محتسب پنجاب برائے انسدادِ ہراسگی، ریجنل آفس گجرات کی جانب سے خواتین کیلئے محفوظ اور ہراسگی سے پاک ورک پلیس کے فروغ کیلئے آگاہی اور مانیٹرنگ سرگرمیاں جاری ہیں۔

اس سلسلے میں ریجنل آفس کے لا آفیسر نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن آفس گجرات، ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفس گجرات اور سروسز انڈسٹریز لمیٹڈ گجرات کے دورے کئے ۔ دوروں کے دوران ورک پلیس پر ہراسگی کیخلاف قوانین پر عملدرآمد، اینٹی ہراسمنٹ انکوائری کمیٹیوں کی فعالیت اور ضابطہ اخلاق کی نمائش کا جائزہ لیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میٹرو منصوبہ شہریوں کیلئے درد سر بن گیاککوانہ پل سے جلوی مارکیٹ تک ٹریفک کا بد ترین دبائو

اوپن ڈور پالیسی:کمشنر کی شہری مسائل کے فوری حل کی ہدایت

ڈی سی ٹوبہ کی زیرصدارت ایگریکلچر ٹاسک فورس کااجلاس

ٹوبہ :پروبیشنرز کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دینے کیلئے سیشن

شورکورٹ:تحصیل چوک میں ٹرک اور ٹریلر میں تصادم، ٹریفک معطل

گوجرہ: 3سال بعد بھی انڈر پاس نامکمل، شہری مشکلات کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر