صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی سمبڑیال میں کھلی کچہری ،مسائل سنے

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او کی سمبڑیال میں کھلی کچہری ،مسائل سنے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن (ر) دوست محمد نے تھانہ سمبڑیال گورنمنٹ بوائز اسلامیہ کالج، ڈرائی پورٹ چوک سمبڑیال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور شہریوں کے مسائل سن شکایات کے میرٹ پر فوری ازالہ کے احکامات جاری کیے ۔

 انکا کہنا تھاکہ شہریوں کو انصاف کیلئے غیر ضروری انتظار یا سفارش کی ضرورت نہیں، ہر درخواست کو قانون اور میرٹ کے مطابق نمٹایا جا رہا ہے ۔انہوں نے پولیس افسروں کو ہدایت کی کہ شکایات کے بروقت ازالے کو یقینی بنائیں اور سائلین کو بلاوجہ دفاتر کے چکر لگوانے سے گریز کیا جائے ، فرائض میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات اور ریڑھی مافیا کا راج، ٹریفک جام معمول ، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا

گیس لوڈشیڈنگ ، ایل پی جی دگنی قیمت پر فروخت

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مراکز صحت کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی اردل روم میں اہلکاروں سے ملاقات

الائیڈ ہسپتال کے امیجنگ ٹیکنیشن عامر اقبال نے پی ایچ ڈی کر لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ