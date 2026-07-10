صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگے پیکیجز کے باوجود صارفین کال‘ انٹرنیٹ سروس سے محروم

  • گوجرانوالہ
مہنگے پیکیجز کے باوجود صارفین کال‘ انٹرنیٹ سروس سے محروم

سمبڑیال اور گردونواح میں لوڈشیڈنگ کے دوران موبائل نیٹ ورکس کی سروس متاثر

سمبڑیال (سٹی رپورٹر)مہنگے موبائل پیکیجز کی ادائیگی کے باوجود صارفین کو معیاری کال اور انٹرنیٹ سروس میسر نہ آ سکی۔سمبڑیال اور گردو نواح میں بجلی کی طویل لوڈشیڈنگ کے دوران مختلف موبائل نیٹ ورکس کی سروس شدید متاثر ہونے لگی جسکے باعث کالز کا بار بار منقطع ہونا، آواز کا ٹوٹنا، انٹرنیٹ کی انتہائی سست رفتار اور کئی مقامات پر کال نہ ملنا روز کا معمول بن گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موبائل کمپنیاں ہر چند ماہ بعد کال اور انٹرنیٹ پیکیجز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں، مگر اسکے برعکس صارفین کو معیاری اور بلا تعطل سروس فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی بند ہوتے ہی بیشتر علاقوں میں موبائل ٹاورز کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے جس سے نا صرف رابطے منقطع ہو جاتے ہیں بلکہ آن لائن کاروبار، بینکنگ، تعلیمی سرگرمیوں اور دفتری امور بھی شدید متاثر ہوتے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ موبائل کمپنیوں اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ موبائل ٹاورز کی بیک اپ پاور کو مؤثر بنایا جائے ۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کیا جائے اور صارفین کو مہنگے پیکیجز کے مطابق معیاری، تیز رفتار اور بلا تعطل کال و انٹرنیٹ سروس فراہم کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات اور ریڑھی مافیا کا راج، ٹریفک جام معمول ، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا

گیس لوڈشیڈنگ ، ایل پی جی دگنی قیمت پر فروخت

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مراکز صحت کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی اردل روم میں اہلکاروں سے ملاقات

الائیڈ ہسپتال کے امیجنگ ٹیکنیشن عامر اقبال نے پی ایچ ڈی کر لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ