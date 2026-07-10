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اشتہاری ملزم کو فرار کرانے پر دوافراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
اشتہاری ملزم کو فرار کرانے پر دوافراد گرفتار

کامونکے (تحصیل رپورٹر )صدر پولیس نے نواحی گاؤں چھجوکی کے اشتہاری ملزم عبدالجبار کو فرار کروانے پر سرور اور کاشف کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا ۔سٹی پولیس نے دورانِ گشت محلہ رسول نگر کے وسیم سے بغیر لائسنس تیس بور پستول برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا ۔

صدر پولیس نے نواحی گاؤں چھجوکی کے اشتہاری ملزم عبدالجبار کو فرار کروانے پر سرور اور کاشف کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا ۔سٹی پولیس نے دورانِ گشت محلہ رسول نگر کے وسیم سے بغیر لائسنس تیس بور پستول برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا ۔ 

 

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