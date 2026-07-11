سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سٹیشن منیجرز اور سرکاری نمائندوں کی میٹنگ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے چیئرمین عبدالغفور ملک اور وائس چیئرمین سیال شاہد رضا نے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام کرنے والے ایئر لائنز کے سٹیشن منیجرز اور سرکاری اداروں کے نمائندوں کے ساتھ رابطہ اجلاس کی صدارت کی۔
میٹنگ میں آپریشنل فضیلت، بہتر بین ایجنسی کوآرڈی نیشن اور ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کیلئے باہمی تعاون کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ شرکا نے آپریشنل کارکردگی، سروس کے معیارات کو بہتر بنانے اور محفوظ، ہموار اور مسافروں پر مرکوز ہوائی اڈے کے آپریشنز کو یقینی بنانے کے اجتماعی عزم کو تقویت دینے کے بارے میں بصیرت کا تبادلہ کیا۔