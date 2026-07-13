صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مغل کالونی گجرات میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل

  • گوجرانوالہ
مغل کالونی گجرات میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل

گجرات (نامہ نگار )مغل کالونی میں وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سالک حسین کے خصوصی فنڈز سے کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کر لئے گئے ،

تفصیلات کے مطابق واسا کی جانب سے مغل کالونی میں 1800 فٹ طویل سیوریج لائن بچھائی گئی جس کے بعد کالونی کے نالوں اور گلیوں میں کھڑا رہنے والا گندا پانی مکمل طور پر ختم ہو گیا جبکہ لوکل گورنمنٹ نے 1800 فٹ طویل مرکزی گلی کی تعمیر مکمل کر دی۔ اس کے علاوہ تقریباً 800 فٹ ملحقہ گلیوں کی تعمیر بھی مکمل کی گئی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مریم نوازکی متوقع آمد ،ن لیگ شعبہ خواتین کی تیاریوں کا آغاز

مختار احمد بھرتھ سے تحریک تحفظ پھلروان کے نوجوانوں کے وفد کی ملاقات

غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ عوام کے لئے عذاب بن گئی

ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر پچیس ہزار روپے نقدی چھین لی

دو عورتوں کو اغوا کر لیا گیا

گھر میں گھس کر قتل کی کوشش،6ملزمان کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر