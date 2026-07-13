صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :بارش سے گلیاں بازار نالوں میں تبدیل

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :بارش سے گلیاں بازار نالوں میں تبدیل

کاروباری مراکز،بنیادی ہیلتھ یونٹ، تعلیمی اداروں کی گراؤنڈز میں پانی جمع

تتلے عالی(نامہ نگار)طوفانی بارش سے شاہراہیں،گلیاں بازار ندی نالوں میں تبدیل،متعدد دیہات بھی بری طرح متاثر ہوئے ۔ گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش سے کامونکے روڈ،نوشہرہ ورکاں روڈ ملحقہ گلیاں بازار،کاروباری مراکز، بنیادی ہیلتھ یونٹ، سرکاری ونجی تعلیمی اداروں کی گراؤنڈز ندی نالوں کا سماں پیش کرنے لگے ۔فیصل کالونی،مکہ ٹاؤن،کرسچن بستی،محلہ راجپوتاں میں بارشی پانی گھروں میں داخل ہوگیا،ماڈل تھانہ کی چھت ٹپکنے لگی ،طوفانی بارش سے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ مولانا ظفر علی خان ٹول پلازہ،مرالی والہ،گھمن والا،بھاکرانوالی،کوٹ بلال، کوٹ نثار شاہ،مجو چک،کوٹ عبداﷲ سمیت متعدد دیہات کی گلیوں بازاروں میں4/4فٹ پانی میں ڈوب گئے مکین گھروں میں مقید ہوکر رہ گئے ، کاروباری زندگی متاثر ہوا انتظامیہ کی کوششو ں سے متعدد علاقوں سے نکاسی آب کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایکس مل آٹے کے نرخ میں کمی کا اعلان

پانی کی لائنوں میں سیوریج کی ملاوٹ،ہیضے اور اسہال کے کیسز بڑھ گئے،ماہرین کا انکشاف

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی:ریٹائرڈفیکلٹی کی جامعیہ میں دوبارہ تقرری کی منظوری

مخالفین پریس کانفرنسز ہم کام کرکے دکھائیں گے ،میئر

اراکین پریس کلب واہلخانہ کیلئے مطالعاتی وتفریحی دورہ

وفاقی حکومت صنعتکاروں کو سہولیات دینے کے عملی اقدامات کر رہی ہے ،گورنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر