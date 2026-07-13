صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی کیخلاف عوام فیصلہ سڑکوں پر سنائیں گے :ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
مہنگائی کیخلاف عوام فیصلہ سڑکوں پر سنائیں گے :ڈاکٹر طارق

آئی پی پی مالکان سے معاہدے ختم اور بجلی سستی کی جائے :امیر جماعت اسلامی پنجاب

گجرات(سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے منصورہ لاہورمیں مرکزی مجلس شوریٰ اجلاس میں شرکت کی اورمرکزی امیرحافظ نعیم الرحمن سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں آزاد کشمیرالیکشن ،پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں بارے کامیاب احتجاجی مظاہرے سمیت دیگراہم اموربارے بریفنگ دی، بعد ازاں صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ پٹرولیم مصنوعات میں جان بوجھ کراضافہ کرنیوالے حکمران جان لیں اب خاموشی نہیں بلکہ مہنگائی کے خلاف ملک گیر عوامی تحریک کاوقت آگیاہے حکمران عوام پرپٹرول بم گراتے رہیں گے تو عوام سڑکوں پراپنافیصلہ سنائیں گے ، انہوں نے کہاکہ مرکزی شوریٰ کے فیصلوں کے بعد مہنگائی لیوی اورظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف ملک گیرعوامی تحریک کاآغاز کریں گے ، ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ آئی پی پی مالکان سے معاہدے ختم اور بجلی سستی کی جائے ،پٹرول225روپے لٹراور مہنگائی میں کمی نہ ہوئی تو سڑکیں جام کردیں گے ، اب لیوی کے نام پربھتہ اورجگا ٹیکس نہیں چلنے دیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں 60، سبز مصالحہ جات 85 روپے کلو تک مہنگے

جنرل ہسپتال :مون سون میں سٹاف کوالرٹ رہنے کی ہدایت

پنجاب میں 60 لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے :وزیر تعلیم

حالیہ دہشتگردی واقعات میں بھارت ملوث : شذرہ منصب

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح:ڈی سی ننکانہ

ملک کاسیاسی، معاشی اور سکیورٹی بحران سنگین : جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر