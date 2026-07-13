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ڈسکہ:ڈاکوئوں نے ہزاروں روپے اور فون چھین لیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:ڈاکوئوں نے ہزاروں روپے اور فون چھین لیا

ڈسکہ ، ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار) چوری،ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔

 گوپی پور میں دونامعلوم ڈاکوئوں نے محمد لقمان سے 15ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا، دھلیکے گورائیہ میں محمدادریس کی د کان سے50 ہزارروپے چوری ہوگئے ، جامع مسجد رچھاڑہ کے ساتھ کھڑی رضوان کی موٹر سائیکل ، محلہ پیر فتح کالونی میں کلیم افضل کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی ، دونامعلوم افراد نے محمدشکیل کے بیٹے کو موٹر سائیکل پر لفٹ دے کر درمیان میں بٹھایا اور جیب سے موبائل فون نکال لیا ۔

 

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