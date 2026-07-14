تتلے عالی میں گھنٹوں بجلی بندش
تتلے عالی(نامہ نگار)بجلی کا گھنٹوں غائب رہنا معمول بن گیا ۔تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں مسلسل بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ، غیر اعلانہ لوڈشیڈنگ سے کاروباری زندگی متاثر جبکہ کاشتکاروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
بجلی کا گھنٹوں غائب رہنا معمول بن گیا ۔تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں مسلسل بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ، غیر اعلانہ لوڈشیڈنگ سے کاروباری زندگی متاثر جبکہ کاشتکاروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
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