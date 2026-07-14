صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ: 20مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ: 20مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزم گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حاجی پورہ پولیس نے 20مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزم عمران گجر کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل شہباز شاہ (انچارج نائب سکواڈ تھانہ حاجی پورہ) نے کانسٹیبل محمد حبیب کے ہمراہ کامیاب کارروائی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد ملزم نے مبینہ طور پر رہائی کے لیے ہیڈ کانسٹیبل شہباز شاہ کو 5لاکھ روپے رشوت کی پیشکش کی جو مسترد کر دی گئی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن میں مالی بے ضابطگیوں پر بڑا ایکشن، 3 ملازمین نوکری سے برخاست

سیوریج بحران شدید ہو گیا، شہریوں کو مشکلات

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بجٹ ا ہم فیصلوں کی منظوری

غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپہ، 350 کلو مضر صحت گوشت تلف

ایف ڈی اے کمپلیکس میں محرم الحرام کے حوالے سے محفلِ

بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز، کمشنر کا مختلف سائٹس کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس