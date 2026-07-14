سیالکوٹ: 20مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزم گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حاجی پورہ پولیس نے 20مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزم عمران گجر کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل شہباز شاہ (انچارج نائب سکواڈ تھانہ حاجی پورہ) نے کانسٹیبل محمد حبیب کے ہمراہ کامیاب کارروائی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد ملزم نے مبینہ طور پر رہائی کے لیے ہیڈ کانسٹیبل شہباز شاہ کو 5لاکھ روپے رشوت کی پیشکش کی جو مسترد کر دی گئی ۔
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