صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر بچہ جاں بحق ،والدین زخمی

  • گوجرانوالہ
ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر بچہ جاں بحق ،والدین زخمی

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)عزیز کراس چوک کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ریتانوالہ کے رہائشی ثقلین کا 7 سالہ بیٹا حسن علی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔۔۔

 جبکہ اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئی ،ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی میاں بیوی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا جبکہ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لئے اور مقدمہ درج کر کے ساتھ ملزم کی تلاش شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار، تعداد 81 ہو گئی

کراچی کی ترقی کے لیے تعمیراتی شعبے کا تعاون ناگزیر ، میئر

سندھ سرمایہ کاری کا گیٹ وے بنتا جا رہا ، شرجیل میمن

آٹے نرخ میں کمی حکومتی کارروائیوں کا نتیجہ، چیف سیکریٹری سندھ

ڈاکٹر شاہنواز کیس،نامزد اہلکاروں کی مقدمہ اخراج کی درخواست مسترد

یوٹیوبر کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں مقدمہ کی درخواست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس