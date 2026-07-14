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سیالکوٹ :پولیس نے تشدد میں ملوث 5ملزم گرفتار کر لئے

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :پولیس نے تشدد میں ملوث 5ملزم گرفتار کر لئے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) پولیس کی بروقت کارروائی، تشدد میں ملوث 5 ملزم گرفتار کر لئے ۔

تھانہ مرادپور پولیس نے موضع سندھوآلہ، چٹی شیخاں کے قریب پیش آنے والے واقعہ پر درج مقدمہ میں کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزموں کو گرفتار کر لیا جبکہ وقوعہ میں ملوث دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔پولیس کی تفتیش کے مطابق مقدمہ میں نامزد و تمام ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ 

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