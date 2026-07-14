منڈیکی گورائیہ :کار سواروں کی فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار ) کار سوار دو افراد نے فائرنگ کرکے نوجوان کو شدیدزخمی کردیا۔
ڈسکہ کے احتشام نے پولیس کودرخواست دی کہ وہ اپنے بھائی اور ماموں کے ہمراہ سمبڑیال روڈ ڈسکہ پر د کان پر موجودتھاکہ اسی دوران کار سوار چودھری وشال اورایک نامعلوم آئے اور آتے ہی اسکے بھائی پر قتل کردینے کی نیت سے فائرنگ کرناشروع کردی جس کے نتیجہ میں اس کابھائی گولیاں لگنے سے شدیدزخمی ہوگیا جس کوطبی امداد کیلئے سول ہسپتال پہنچادیاگیا۔
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