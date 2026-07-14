کامونکے :مالک مکان کا کرا یہ دار خاتون پر تشدد
کامونکے(نامہ نگار)مالک مکان نے کرائے دار خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بتایا گیا ہے کہ تیل پورہ کی رہائشی گلشن بی بی کو ملزم یاسین عرف سینا نے تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔
مالک مکان نے کرائے دار خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بتایا گیا ہے کہ تیل پورہ کی رہائشی گلشن بی بی کو ملزم یاسین عرف سینا نے تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔
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