صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:موٹروے پر ڈکیتی کی وار داتیں ،ملزم آزاد

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:موٹروے پر ڈکیتی کی وار داتیں ،ملزم آزاد

ملزموں کی عدم گرفتاری ،شہری موٹر وے پر سفر کرتے خوف محسوس کرنے لگے

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا ) حافظ آباد کے علاقہ میں موٹروے پر چند دنوں کے دوران ڈکیتی کی 3 وارداتیں ،پولیس ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود کسی ملزم کو گرفتارنہ کرسکی ،ملزموں کی عدم گرفتاری کے با عث شہری موٹر وے پر سفر کرتے خوف محسوس کرنے لگے ۔تفصیلات کے مطابق حافظ آباد میں گزشتہ چند روز کے دوران موٹر وے ایم ٹو اور ایم تھری پرنامعلوم ڈاکوؤں نے مختلف واردتوں کے دوران ناکہ لگا کر متعددرہگیروں سے لاکھوں روپے اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا اور فرار ہوگئے لیکن حافظ آباد پولیس کسی واردات کا سراغ لگاسکی ہے اور نہ ہی کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں آسکی جس سے موٹر وے کا سفر بھی غیر محفوظ ہوکر رہ گیا اور مسافر حافظ آباد کی حدود میں واقع موٹر وے سے گزرتے خوف محسوس کرنے لگے ہیں۔شہریوں نے آئی جی پولیس اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وے پر ڈکیتیوں کا فوری نوٹس لیکر مجرموں کو گرفتارکروایا جائے تاکہ موٹر وے کا سفر محفوظ ہوسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کومیگا سیوریج منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنیکا حکم

لودھراں:گرانفروشوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 1414 معائنے

پولیس نے 7 روز سے گمشدہ کمسن دھونڈ نکالا ، والدین ملا دیا

ہنی ٹریپ کیس، خاتون اور بھائی کو دو، دو سال قید

گھر آنے سے روکنے کا رنج، نوجوان پر فائرنگ، ملزم فرار

منشیات فروش گرفتار 1320 گرام چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس