صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھتہ خوری کیخلاف رکشہ ڈرائیوروں کا احتجاجی مظاہرہ

  • گوجرانوالہ
بھتہ خوری کیخلاف رکشہ ڈرائیوروں کا احتجاجی مظاہرہ

سیالکوٹ دروازہ اڈے پر فیس 30روپے ، روزانہ 300لئے جا رہے :مظاہرین

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)رکشہ اور چاند گاڑی ڈرائیوروں کا مبینہ بھتہ خوری کے خلاف ڈی سی آفس کے باہر شدید احتجاجی مظاہرہ ,مظاہرین کا بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ رکشہ اور چاند گاڑی ڈرائیوروں نے مبینہ بھتہ خوری کے خلاف ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ سیالکوٹی دروازہ پر قائم اڈے پر سرکاری فیس صرف 30روپے مقرر ہے تاہم ان سے روزانہ 300 سے 400 روپے تک زبردستی وصول کئے جا رہے ہیں غنڈہ عناصر ڈرائیوروں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں ,احتجاج کرنے والے ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ مبینہ بھتہ خور سرکاری فیس کے نام پر ناجائز رقم وصول کرتے ہیں جبکہ ان عناصر کو بعض سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی حاصل ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مبینہ بھتہ خوری کا فوری نوٹس لیا جائے ، غیر قانونی وصولیاں بند کرائی جائیں، ذمہ دار عناصر کے خلاف شفاف تحقیقات کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ڈرائیوروں کو ہراساں کئے جانے کا سلسلہ ختم کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن میں مالی بے ضابطگیوں پر بڑا ایکشن، 3 ملازمین نوکری سے برخاست

سیوریج بحران شدید ہو گیا، شہریوں کو مشکلات

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بجٹ ا ہم فیصلوں کی منظوری

غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپہ، 350 کلو مضر صحت گوشت تلف

ایف ڈی اے کمپلیکس میں محرم الحرام کے حوالے سے محفلِ

بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز، کمشنر کا مختلف سائٹس کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس