جلالپور جٹاں میں سیوریج نالے کی تعمیر کا آ غاز
گجرات (نامہ نگار )جلالپور جٹاں میں مسلم لیگ (ن) کے ترقیاتی پروگرام کے تحت سیوریج نالے کی تعمیر کے منصوبے کا سنگِ بنیاد رکھ دیا گیا۔
منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کوآرڈینیٹر یوتھ ونگ گجرات علی وڑائچ آف کلا چور کی کاوشوں کو نمایاں قرار دیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ (ن) ضلع گجرات کے صدر نوابزادہ طاہر الملک، سابق رکن صوبائی اسمبلی نوابزادہ حیدر مہدی اور اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون نے شرکت کی ،اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
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