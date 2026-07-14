اختر فاروق کی ڈی پی او آفس کے ہیڈ آف برانچزکے ساتھ میٹنگ
گجرات (نامہ نگار )ڈی پی او اختر فاروق کی ڈی پی او آفس کے ہیڈ آف برانچزکے ساتھ میٹنگ،میٹنگ میں حاضری و ڈسپلن، فائل ورک، عوامی شکایات کے بروقت ازالے۔۔۔
ریکارڈ کی بہتری، سکیورٹی، ٹیم ورک اور مختلف برانچز کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او گجرات نے تمام انچارج برانچز کو مقررہ اہداف بروقت مکمل کرنے ، عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں دیانتداری، فرض شناسی اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے کی ہدایت کی۔
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