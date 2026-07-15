8 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے
گجرات (نامہ نگار)فوڈ اتھارٹی نے ضلع بھر میں کارروائیوں کے دوران 72فوڈ بزنسز کا معائنہ کیا،خلاف ورزیوں پر 26 امپروومنٹ نوٹس جاری کیے گئے جبکہ 8فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک لاکھ 3ہزار 500روپے جرمانہ کیا گیا۔
فوڈ اتھارٹی نے ضلع بھر میں کارروائیوں کے دوران 72فوڈ بزنسز کا معائنہ کیا،خلاف ورزیوں پر 26 امپروومنٹ نوٹس جاری کیے گئے جبکہ 8فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک لاکھ 3ہزار 500روپے جرمانہ کیا گیا۔
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