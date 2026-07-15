بو گس چیک ، 3افراد کیخلاف کارروا ئی
موترہ(نامہ نگار )تھانہ موترہ کے علاقہ آڈھا کے فضل نے تنظیم کو 43لاکھ روپے ’ذیشان نے تبسم کو 50 لاکھ روپے اور موترہ کے عمرنے جمیل کو 12 لاکھ روپے دئیے ، رقم واپسی کیلئے دئیے گئے چیک بوگس نکلے۔
تھانہ موترہ کے علاقہ آڈھا کے فضل نے تنظیم کو 43لاکھ روپے ’ذیشان نے تبسم کو 50 لاکھ روپے اور موترہ کے عمرنے جمیل کو 12 لاکھ روپے دئیے ، رقم واپسی کیلئے دئیے گئے چیک بوگس نکلے۔
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