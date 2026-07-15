اختیارات کا ناجائز استعمال ،ریو نیو کے سابق اور موجود ملازمین پر مقدمہ گوجرانوالہ 15 جولائی ، 2026

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سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مبینہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر سابقہ تحصیلدار پسرور عاطف گوندل، نائب تحصیلدار پسرور شاہد امتیاز ناگرہ،سابق نائب تحصیلدار شاہد علی اور محمد اسحاق، ظفر احمد،منور احمد گرداور کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

مبینہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر سابقہ تحصیلدار پسرور عاطف گوندل، نائب تحصیلدار پسرور شاہد امتیاز ناگرہ،سابق نائب تحصیلدار شاہد علی اور محمد اسحاق، ظفر احمد،منور احمد گرداور کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ محکمہ اینٹی کرپشن سیالکوٹ نے متعدد افسران و اہلکاروں کے خلاف مبینہ اختیارات کے ناجائز استعمال تحت مقدمہ درج کر لیا۔