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ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

ڈسکہ(نامہ نگار)مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔سول ہسپتال میں خورشیداحمد کی جیب سے پرس چوری ہوگیاجس میں 25ہزار روپے ، شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس تھا ،سول ہسپتال میں ولید کی بھابھی کا پرس چوری ہوگیا۔۔۔

جس میں 20ہزارروپے اور موٹر سائیکل کے کاغذات تھے ، ستراہ میں شفاقت غلام رسول کی د کان سے ایک لاکھ10ہزار روپے کے سگریٹ، بسکٹ، بچوں کے کھلونے ، ٹافیاں، بوتلیں ، گورنمنٹ ہائی سکول بدوکے چیمہ کے باہر سے شہباز احمدکی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔

 

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