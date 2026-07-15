صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:موضع ماڑی کھوکھراں میں لَمبردار کے تقر رکیلئے جلسہ عام

  • گوجرانوالہ
گجرات:موضع ماڑی کھوکھراں میں لَمبردار کے تقر رکیلئے جلسہ عام

گجرات (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر گجرات عبدالقدیر زرکون اور اسسٹنٹ کمشنر (یو ٹی)سہیل خان مندوخیل نے ریونیو عملے کے ہمراہ موضع ماڑی کھوکھراں میں پنجاب لینڈ ریونیو رولز 1968کے رولز 17 اور 19 کے تحت متوفی لَمبردار کے جانشین کے تقرر کے سلسلے میں جلسہ عام منعقد کیا۔

جلسہ عام کے دوران چونکہ جانشینی کے لیے صرف ایک اہل امیدوار موجود تھا، اس لیے مقامی افراد کی موجودگی میں اس کے دعوے کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ ریونیو ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھااور گردونواح میں تیز آندھی کیساتھ بارش

ہفتے کے دوران 39 اتائیوں کے چالان ، 35 مراکز سیل

ڈی سی کا چناب کے علاقوں کا دورہ ، ممکنہ سیلاب پر انتظامی جائزہ

تمام مقدمات کی تفتیش میرٹ پر مکمل کریں :ایس پی

پیرا فورس نے اسسٹنٹ کمشنر کی زیرقیادت فلیگ مارچ

کمشنر کاڈی ایچ کیوہسپتال میں میڈیکل کالج قیام ،کلاسز اجراکاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر