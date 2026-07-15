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انتقال پر ملال

  • گوجرانوالہ
انتقال پر ملال

لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا ) چیئرمین جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ طارق محمود یزدانی کے والد اورمولانا عبدالخالق کے چھوٹے بھائی چودھری عبدالماجد (چک رجادی والے ) قضائے الٰہی سے وفات پا گئے ،نمازِ جنازہ لالہ موسیٰ میں ادا کر دی گئی۔

چیئرمین جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ طارق محمود یزدانی کے والد اورمولانا عبدالخالق کے چھوٹے بھائی چودھری عبدالماجد (چک رجادی والے ) قضائے الٰہی سے وفات پا گئے ،نمازِ جنازہ لالہ موسیٰ میں ادا کر دی گئی۔

 

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