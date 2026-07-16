بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ اگیا
کامونکے(نامہ نگار)بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ اگیا ،صدر پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او ابراہیم کی درخواست پر ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کرنے والے ڈیرہ امیر افضل کے تنویر احمد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ اگیا ،صدر پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او ابراہیم کی درخواست پر ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کرنے والے ڈیرہ امیر افضل کے تنویر احمد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
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