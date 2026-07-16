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ہیڈبمبانوالہ:ڈیوٹی پر جانیوالا لاپتہ

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ:ڈیوٹی پر جانیوالا لاپتہ

ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)دفتر ڈیوٹی پر گیا شخص لاپتہ ہو گیا ۔کلہ کلاں میں فرحت افضال کا بیٹا 35سالہ عوف احمدجیز دفتر ڈیوٹی پر گیا مگر گھر واپس نہ آیا خدشہ ہے کہ نامعلوم نے اغوا کر لیا ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

دفتر ڈیوٹی پر گیا شخص لاپتہ ہو گیا ۔کلہ کلاں میں فرحت افضال کا بیٹا 35سالہ عوف احمدجیز دفتر ڈیوٹی پر گیا مگر گھر واپس نہ آیا خدشہ ہے کہ نامعلوم نے اغوا کر لیا ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

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