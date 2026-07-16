صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:پو لیس ہیلپ لائن پر جھوٹی کال ، مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:پو لیس ہیلپ لائن پر جھوٹی کال ، مقدمہ درج

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر) پولیس ہیلپ لائن پر بوگس کال مہنگی پڑ گئی، شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

پولیس کے مطابق سب انسپکٹر محمد منیر ٹیم کے ہمراہ دورانِ گشت تھے کہ انہیں موضع کڑیال کلاں میں واردات کی اطلاع موصول ہوئی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی تاہم وہاں نہ کوئی واردات پیش آئی تھی اور نہ ہی کوئی متاثرہ شخص موجود تھا۔پولیس کا کہنا ہے کہ اطلاع دینے والے کے موبائل نمبر پر متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر فون بند ملا جبکہ مقامی سطح پر تصدیق کرنے پر بھی اطلاع بے بنیاد ثابت ہوئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان سول ایوارڈز ،ذیلی کمیٹی کا اجلاس،سفارشات کا جائزہ

پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،عطاتارڑ

بڑھتی آباد ی، قومی اتفاق رائے کی ضرورت :چیئرمین سینیٹ

ریاست سے مانگو لیکن ریاست کو مت للکارو،حنیف عباسی

وزارتِ آئی ٹی اور اگنائٹ کے زیر اہتمام نمائش 22جولائی کو ہوگی

ثقافت امن اور باہمی ہم آہنگی کا مؤثر ذریعہ، اورنگزیب کچھی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن