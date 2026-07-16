صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھہ کی درخواست ضمانت منظور

  • گوجرانوالہ
سابق چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھہ کی درخواست ضمانت منظور

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر ) میونسپل کارپوریشن کی 11مرلہ اراضی کی فروخت کیلئے شہری سے لاکھوں روپے لینے کا مقدمہ ۔

انسداد رشوت ستانی کی سپیشل کورٹ نے سابق چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھہ کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ، مچلکوں کی ادائیگی پر جیل سے رہا کرنے کا حکم دیدیا ۔ تفصیل کے مطابق اینٹی کرپشن کی سپیشل کورٹ میں سنٹرل جیل میں بند سابق چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھہ نے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست دائر کر رکھی تھی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان سول ایوارڈز ،ذیلی کمیٹی کا اجلاس،سفارشات کا جائزہ

پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،عطاتارڑ

بڑھتی آباد ی، قومی اتفاق رائے کی ضرورت :چیئرمین سینیٹ

ریاست سے مانگو لیکن ریاست کو مت للکارو،حنیف عباسی

وزارتِ آئی ٹی اور اگنائٹ کے زیر اہتمام نمائش 22جولائی کو ہوگی

ثقافت امن اور باہمی ہم آہنگی کا مؤثر ذریعہ، اورنگزیب کچھی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن