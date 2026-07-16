صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریجوایٹ کالج برائے خواتین پھالیہ میں بی ایس اکنامکس اور انگلش پروگرام کی منظوری

  • گوجرانوالہ
گریجوایٹ کالج برائے خواتین پھالیہ میں بی ایس اکنامکس اور انگلش پروگرام کی منظوری

پھالیہ(نامہ نگار)گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین پھالیہ نے ایک اور سنگ میل حاصل کر لیا۔

پرنسپل ساجدہ پروین نے بتایا کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں بی ایس اکنامکس اور بی ایس انگلش کے پروگراموں کی منظوری دے دی گئی ہے ،اس اہم بیش رفت کے بعد اب طالبات بی ایس انگلش،(پانچویں سمسٹر میں بھی داخلہ حاصل کر سکتی ہیں،انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارا ادارہ پنجاب یونیورسٹی سے الحاق شدہ ہے اور اس سہولت سے طالبات کو دوسرے شیروں میں جا کر بھاری اخراجات برداشت نہیں کرنا پڑیں گے اور نہ ہی پرائیویٹ اداروں کی مہنگی فیسیں ادا کر نا پڑیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں میں تعینات مستقل گارڈز کی پوسٹیں ختم،نئی بھرتی کا فیصلہ

میپکو شکایات سیل فعال ،ہنگامی اقدامات کا آغاز

ڈپٹی کمشنر کا ماڈل بازار کا دورہ، بیوٹیفکیشن کاموں کا جائزہ

اوپن یونیورسٹی کے نام پر جعلسازی، طلبہ کو محتاط رہنے کی ہدایت

ڈاکٹر محمد سعید ناصر کا آسٹریلیا میں تحقیقی مقالہ پیش، بھرپورپذیرائی

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، متعدد فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن