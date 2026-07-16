صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ میں الیکٹر و بسوں کا افتتاح ،45چلائی جائیں گی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ میں الیکٹر و بسوں کا افتتاح ،45چلائی جائیں گی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ میں وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے الیکٹرو بسوں کا افتتاح کر دیا ، 45 بسیں چلیں گی ،سیالکوٹ کی قیادت اور ضلعی انتظامیہ نے افتتاحی تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔

سیالکوٹ میں الیکٹرو بس میں بیٹھ کر پہلی ٹیسٹ رائیڈ (آزمائشی سفر)بھی کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر محنت منشا اﷲ بٹ نے کہا کہ آج کا دن سیالکوٹ کی تاریخ میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے ، سیالکوٹ کے شہریوں کیلئے مرحلہ وار 45 الیکٹرو بسیں چلائی جائیں گی۔ ابتدائی طور پر 6 بسیں سیالکوٹ سے پسرور اور 4 بسیں سیالکوٹ سے ڈسکہ کے روٹس پر چلائی جا رہی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان سول ایوارڈز ،ذیلی کمیٹی کا اجلاس،سفارشات کا جائزہ

پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،عطاتارڑ

بڑھتی آباد ی، قومی اتفاق رائے کی ضرورت :چیئرمین سینیٹ

ریاست سے مانگو لیکن ریاست کو مت للکارو،حنیف عباسی

وزارتِ آئی ٹی اور اگنائٹ کے زیر اہتمام نمائش 22جولائی کو ہوگی

ثقافت امن اور باہمی ہم آہنگی کا مؤثر ذریعہ، اورنگزیب کچھی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن