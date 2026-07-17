ضلعی مساجد کمیٹی کا اجلاس‘ 6این او سیز جاری کرنے کی منظوری
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل)ذیشان ندیم کی زیر صدارت ضلعی مساجد کمیٹی کا اجلاس، 18 کیسز کا جائزہ، 6 این او سیز جاری کرنے کی منظوری دی گئی
جبکہ 4 کیسز میں تازہ رپورٹس طلب کر لی گئیں۔ 7 کیسز کو قواعد و ضوابط پورے نہ ہونے پر منسوخ کردیا گیااور 1 کیس کو قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد آئندہ اجلاس میں دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔
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