اشتہاری پولیس کو چکمہ دیکرفرار
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)اشتہاری ملزم پولیس کو چکما دیکرفرار ہوگیا ۔پولیس کو مخبر نے اطلا ع دی کہ مطلوب اشتہاری ملزم مرزا ضیا اس وقت وڈالہ سندھواں میں فیصل کے ہمراہ موجود ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ ملزم پولیس فرار ہوگیا ۔
اشتہاری ملزم پولیس کو چکما دیکرفرار ہوگیا ۔پولیس کو مخبر نے اطلا ع دی کہ مطلوب اشتہاری ملزم مرزا ضیا اس وقت وڈالہ سندھواں میں فیصل کے ہمراہ موجود ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ ملزم پولیس فرار ہوگیا ۔
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